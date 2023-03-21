За время действия военного положения в Украине выдали льготных кредитов на 94,4 млрд грн

Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба Министерства финансов Украины.
"За прошедшую неделю в рамках программы выдано 508 льготных кредитов на общую сумму 2,39 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 319 кредитных договоров на сумму 1,02 млрд грн. За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключено 23 629 кредитных договоров на общую сумму 94,36 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 17 990 кредитных договоров на сумму 50,87 млрд грн)", – сообщили в министерстве.
Всего за время действия программы субъекты предпринимательства в Украине получили 58 451 кредит на 183,98 млрд грн.
В программе участвуют 45 банков, отметили в релизе.
"Государство продолжает осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы", – подчеркнули в министерстве.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.