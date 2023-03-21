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За время действия военного положения в Украине выдали льготных кредитов на 94,4 млрд грн

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За время действия военного положения выдали 23,6 тыс. кредитов про программе "Доступные кредиты 5 7 9%"
За время действия военного положения выдали 23,6 тыс. кредитов про программе "Доступные кредиты 5–7–9%"
Фото: ЕРА

За время действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, в Украине выдали 23,6 тыс. льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5–7–9%", речь идет о сумме в почти 94,4 млрд грн.

Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба Министерства финансов Украины. 

"За прошедшую неделю в рамках программы выдано 508 льготных кредитов на общую сумму 2,39 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 319 кредитных договоров на сумму 1,02 млрд грн. За период действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключено 23 629 кредитных договоров на общую сумму 94,36 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 17 990 кредитных договоров на сумму 50,87 млрд грн)", – сообщили в министерстве.

Всего за время действия программы субъекты предпринимательства в Украине получили 58 451 кредит на 183,98 млрд грн. 

В программе участвуют 45 банков, отметили в релизе. 

"Государство продолжает осуществлять все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы", – подчеркнули в министерстве. 

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

17 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: валюта, экономика, бизнес, льготы, кредиты, предприниматели, выплаты, финансы, Доступные кредиты 5-7-9%, компенсация
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