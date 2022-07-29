На период военного положения банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов – Шмыгаль

"После повышения учетной ставки со стороны НБУ, такие программы как "5-7-9", финансового лизинга и государственных портфельных гарантов затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые позволят убрать те барьеры, которые появились по этим программам", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период военного положения банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов, акцент также будет делается на инвестиционных кредитах.

"Основная цель изменений – активизировать программы льготного кредитования для бизнеса", – заявил Шмыгаль.