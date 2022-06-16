За прошлую неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,76 млрд грн, банки заключили 600 кредитных соглашений.
"Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 58,9 млрд. грн. и на рефинансирование ранее полученных кредитов – 27 млрд. грн. Кроме того, на инвестиционные цели было выдано 10,4 млрд грн, на антивоенные цели – на 8,7 млрд грн. Аграрии получили 19,2 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 600 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что чаще всего кредиты по программе получают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (53%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%). Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и Киев.
В программе принимают участие 42 банка. Самое большое количество кредитов выдали "ПриватБанк" (18,4 тыс), "Ощадбанк" (5,7 тыс) и "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тыс).
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.