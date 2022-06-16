За прошлую неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,76 млрд грн, банки заключили 600 кредитных соглашений.

"Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 58,9 млрд. грн. и на рефинансирование ранее полученных кредитов – 27 млрд. грн. Кроме того, на инвестиционные цели было выдано 10,4 млрд грн, на антивоенные цели – на 8,7 млрд грн. Аграрии получили 19,2 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 600 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что чаще всего кредиты по программе получают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (53%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (14%). Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская области и Киев.

В программе принимают участие 42 банка. Самое большое количество кредитов выдали "ПриватБанк" (18,4 тыс), "Ощадбанк" (5,7 тыс) и "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тыс).