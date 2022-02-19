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В Украине по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 88 млрд грн – Шмыгаль

За три месяца украинскому бизнесу выдали 17 млрд грн кредитов
За три месяца украинскому бизнесу выдали 17 млрд грн кредитов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За время действия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" в Украине выдали кредитов на 88 млрд грн. Об этом 19 февраля сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжается развитие программы кредитования МСБ (малого и среднего бизнеса. – "ГОРДОН"). Только по программе "5–7–9%" уже выдано 88 млрд грн доступных кредитов", – написал он.

Шмыгаль также отметил, что правительство Украины создало фонд гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, "что позволит украинским фермерам получить дешевые средства для развития и инвестиций".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/495213222168790

На ноябрь 2021 года по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали кредитов на 71 млрд грн.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Партнерами кредитной программы по состоянию на 19 февраля являются 40 банков.

Теги: бизнес, правительство, кредиты, предприниматели, фермеры, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Доступные кредиты 5-7-9%
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