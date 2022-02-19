В Украине по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 88 млрд грн – Шмыгаль

За три месяца украинскому бизнесу выдали 17 млрд грн кредитов Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Продолжается развитие программы кредитования МСБ (малого и среднего бизнеса. – "ГОРДОН"). Только по программе "5–7–9%" уже выдано 88 млрд грн доступных кредитов", – написал он.

Шмыгаль также отметил, что правительство Украины создало фонд гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, "что позволит украинским фермерам получить дешевые средства для развития и инвестиций".

На ноябрь 2021 года по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали кредитов на 71 млрд грн.