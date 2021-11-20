В Украине по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 71 млрд грн – Шмыгаль

Кредиты "5–7–9%" начали выдавать в Украине в феврале 2020 года Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Программой доступных кредитов "5–7–9%" уже воспользовались почти 27 тыс. бизнесов по всей стране. Общая сумма ссуд – более 71 млрд грн", – написал он.

Глава правительства отметил, что популярной становится также "программа портфельных гарантий" для малого и среднего бизнеса. По данным премьера, ею уже воспользовались более 2 тыс. предпринимателей на общую сумму 6,5 млрд грн.

"Важно, что в следующем году мы только расширяем программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса", – подчеркнул Шмыгаль.