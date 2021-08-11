"Коммерческие банки спекулируют". Федерация работодателей Украины выступила за продолжение программы "Доступные кредиты"

9 августа "Экономическая правда" сообщила, что 12 банков, работающих в Украине выступили за сворачивание программы.

В ФРУ считают, что этого нельзя делать, так как результатом сворачивания программы могут быть "катастрофические последствия".

"По оценкам экспертов, увеличение кредитования реального сектора экономики на 10% добавляет к росту ВВП до 2%. Однако в Украине уровень кредитов в отношении ВВП за последние шесть лет упал почти на 47%. Потому что вместо кредитования реального сектора экономики коммерческие банки спекулируют на облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)", – говорится в заявлении.

Без кредитования предприятий запустить экономику страны невозможно, подчеркивают в федерации.

Там напомнили, что в Украине еще в 2019 году ставки по кредитам в банках превышали 15% годовых. Программа доступных кредитов позволяет выровнять ситуацию, считают в ФРУ.

"По данным Минэкономики, более 21,5 тыс. предприятий воспользовались возможностями программы. Благодаря ей было сохранено более 172 тыс. рабочих мест и создано более 19 тыс. новых. По результатам 2020 года предприниматели, которые приняли участие в программе 5–7–9%, увеличили объем отчислений в государственный бюджет по налогу на прибыль на 19%, по ЕСВ – на 8%. Однако коммерческим банкам кредитовать реальный сектор не нравится. Отсюда и требования свернуть программу. Ведь значительно проще и выгоднее инвестировать в долговые ценные бумаги. Не в экономику, в создание новых рабочих мест. В обычные финансовые спекуляции", – говорится в заявлении.

В Федерации не отрицают, что программе нужны аудит и трансформации в соответствии с требованиями времени.

"Занятость должна быть ключевым идентификатором эффективности программы. В первую очередь необходимо кредитовать предприятия, производящие продукцию и оказывают услуги и таким образом обеспечивают мультипликатор создания рабочих мест", – резюмировали в федерации.