ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Банк, участвующий в украинской программе "5–7–9%", заявил, что кредиты идут не по назначению – СМИ

По программе кредитования выдали почти 57 млрд грн
По программе кредитования выдали почти 57 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В рамках действующей в Украине программы "Доступные кредиты 5–7–9%" льготное финансирование получает платежеспособный бизнес, а не серьезно пострадавший из-за COVID-19. Письмо об этом в Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов Украины направили представители международных банков, которые работают в программе, сообщила 9 августа "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Послание в НБУ и Минфин подписал от имени Форума ведущих международных финансовых учреждений (12 из таких банков работают в Украине) председатель правления "Райффайзен банк" Александр Писарук, утверждает издание. В письме якобы просят ограничить выдачу кредитов.

"Писарук от имени членов форума заявляет, что бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса. Другими словами, средства налогоплательщиков, направленные на льготные кредиты, расходуются не по назначению, выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия", – пишет "Экономическая правда".

Издание цитирует выдержки из письма.

"Если по данным "Райффайзен банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия довольно устойчивы, не претерпели значительных потерь от свертывания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы", – объясняют банкиры.

Такая ситуация характерна не только для "Райффайзен банка", но именно через данное финучреждение выдано больше всего кредитов в рамках программы "5–7–9%".

"В письме отмечается, что программа содержит ряд рисков для заемщиков и экономики. В частности, заемщики, которые берут антикризисные кредиты под 0%, рискуют, что в какой-то момент государству не хватит средств для выплаты компенсаций [...] Это может привести к отсроченным реструктуризациям и даже к дефолтам, предупреждают представители форума", – пишет издание.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

По состоянию на 9 августа Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 33 банками в рамках этой программы. В Кабмине говорят, что с начала программы банки-участники выдали 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн.

Теги: НБУ, банки, экономика, бизнес, льготы, Министерство финансов, Александр Писарук, кредиты, предприниматели, финансы, финансирование, Доступные кредиты 5-7-9%, письмо, Райффайзен Банк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Волосы на голове и борода настоящие". Гордон показал, как выглядел до того, как побрился налысо
"Волосы на голове и борода настоящие". Гордон показал, как выглядел до того, как побрился налысо
"Покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни". Брат герцогини Кембриджской переехал жить в село
"Покупка дома будет одним из самых стрессовых переживаний в моей жизни". Брат герцогини Кембриджской переехал жить в село
"Сексуальненькая", "Взгляд невинной девочки". 50-летняя Орбакайте крупным планом снялась в белом бюстгальтере
"Сексуальненькая", "Взгляд невинной девочки". 50-летняя Орбакайте крупным планом снялась в белом бюстгальтере
Курьез: Веру Брежневу в купальнике приняли за мать ее подруги
Курьез: Веру Брежневу в купальнике приняли за мать ее подруги
35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал фото с матерью, которое сделал накануне переезда в Чикаго
35-летний победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал фото с матерью, которое сделал накануне переезда в Чикаго
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"У нас бабье царство дома. Мой мужчина говорит: "Что-то нужно решать". Лобода призналась, что хочет родить сына
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS