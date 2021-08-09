Банк, участвующий в украинской программе "5–7–9%", заявил, что кредиты идут не по назначению – СМИ

Послание в НБУ и Минфин подписал от имени Форума ведущих международных финансовых учреждений (12 из таких банков работают в Украине) председатель правления "Райффайзен банк" Александр Писарук, утверждает издание. В письме якобы просят ограничить выдачу кредитов.

"Писарук от имени членов форума заявляет, что бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина, и не на финансирование инвестиционных проектов или создание рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса. Другими словами, средства налогоплательщиков, направленные на льготные кредиты, расходуются не по назначению, выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия", – пишет "Экономическая правда".

Издание цитирует выдержки из письма.

"Если по данным "Райффайзен банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование. В основном подобные предприятия довольно устойчивы, не претерпели значительных потерь от свертывания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы", – объясняют банкиры.

Такая ситуация характерна не только для "Райффайзен банка", но именно через данное финучреждение выдано больше всего кредитов в рамках программы "5–7–9%".

"В письме отмечается, что программа содержит ряд рисков для заемщиков и экономики. В частности, заемщики, которые берут антикризисные кредиты под 0%, рискуют, что в какой-то момент государству не хватит средств для выплаты компенсаций [...] Это может привести к отсроченным реструктуризациям и даже к дефолтам, предупреждают представители форума", – пишет издание.