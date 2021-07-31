По программе "5–7–9%" украинцам выдали кредитов на 55 млрд грн – Шмыгаль

"По программе доступных кредитов "5–7–9%" выдано почти 55 млрд грн дешевых займов. Кредиты на развитие и поддержку собственного дела получили уже более 20 тыс. бизнесов по всей стране", – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, отношения государства и бизнеса вышли в Украине на "новый уровень".