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По программе "5–7–9%" украинцам выдали кредитов на 55 млрд грн – Шмыгаль

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Кредиты получили 20 тыс. бизнесов, отметил премьер
Кредиты получили 20 тыс. бизнесов, отметил премьер
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За время действия в Украине государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали денежных средств почти на 55 млрд грн. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 31 июля в Facebook.

"По программе доступных кредитов "5–7–9%" выдано почти 55 млрд грн дешевых займов. Кредиты на развитие и поддержку собственного дела получили уже более 20 тыс. бизнесов по всей стране", – написал глава правительства.

По словам Шмыгаля, отношения государства и бизнеса вышли в Украине на "новый уровень".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/388335179400358

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

По состоянию на 31 июля в программе участвуют 30 банков.

Теги: Украина, бизнес, кредиты, украинцы, предприниматели, финансы, Денис Шмыгаль
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