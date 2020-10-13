Сумма выданных кредитов по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" превысила 10 млрд грн – Минфин Украины

По программе "Доступные кредиты 5–7–9%" уполномоченные банки в общей сложности выдали 4343 займа, сообщает Министерство финансов Украины.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 216 кредитов на общую сумму в 469 млн грн Фото: depositphotos.com

С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" ее участникам выданы кредиты на общую сумму 10,352 млрд грн. Об этом 13 октября сообщило Министерство финансов Украины.

Как отметили в ведомстве, уполномоченные банки в общей сложности выдали 4343 займа.

7,689 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,044 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции, еще 619 млн грн – на пополнение оборотных средств.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 216 кредитов на общую сумму 469 млн грн.

В лидерах по количеству проведенных сделок в рамках программы – "ПриватБанк" (1106 кредитов на общую сумму 789 млн грн), "Укргазбанк" (761 кредит на сумму 1,03 млрд грн) и "Ощадбанк" (653 кредита на сумму 856 млн грн).

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Кредиты по программе выдают 19 банков: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "ПриватБанк", "Укрэксимбанк", "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Кредобанк", "Восток", "Райффайзен Банк Аваль", "Таскомбанк", "Альфа-Банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", "Кредитвест Банк", "ОТП Банк" и "Агропросперис Банк".

В Минфине прогнозировали, что до конца года программой воспользуется около 50 тыс. заемщиков.