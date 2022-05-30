В Украине за неделю по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 3,9 млрд грн – Минфин

"Выдано 928 льготных кредитов на общую сумму 3,9 млрд грн. Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 30 мая получили от уполномоченных банков 42 476 кредитов на общую сумму 117,9 млрд грн", – говорится в сообщении.
Минфин уточнил, что с 24 февраля, когда в Украине ввели военное положение из-за открытого вторжения России, в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключили 7654 договора на общую сумму 28,29 млрд грн.
Деньги выдавались на следующие цели:
"В условиях действия военного положения одним из приоритетов Минфина остается государственная поддержка развития предпринимательства", – подчеркнули в ведомстве.
Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.
В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
17 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.
Партнерами программы "Доступные кредиты 5–7–9%" по состоянию на 30 мая являются 42 банка.