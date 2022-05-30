В Украине за неделю по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 3,9 млрд грн – Минфин

"Выдано 928 льготных кредитов на общую сумму 3,9 млрд грн. Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 30 мая получили от уполномоченных банков 42 476 кредитов на общую сумму 117,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Минфин уточнил, что с 24 февраля, когда в Украине ввели военное положение из-за открытого вторжения России, в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключили 7654 договора на общую сумму 28,29 млрд грн.

Деньги выдавались на следующие цели:

кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 17,08 млрд грн;

антикризисные кредиты – 3,26 млрд грн;

рефинансирование ранее полученных кредитов – 2,07 млрд грн;

инвестиционные цели – 0,23 млрд грн.

"В условиях действия военного положения одним из приоритетов Минфина остается государственная поддержка развития предпринимательства", – подчеркнули в ведомстве.