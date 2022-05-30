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В Украине за неделю по программе "5–7–9%" выдали кредитов на 3,9 млрд грн – Минфин

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Больше всего кредитов выдали сельхозпроизводителям
Больше всего кредитов выдали сельхозпроизводителям
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине за последнюю неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9%" выдали кредитов на 3,9 млрд грн. Об этом 30 мая проинформировало Министерство финансов Украины.

"Выдано 928 льготных кредитов на общую сумму 3,9 млрд грн. Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства на 30 мая получили от уполномоченных банков 42 476 кредитов на общую сумму 117,9 млрд грн", – говорится в сообщении.

Минфин уточнил, что с 24 февраля, когда в Украине ввели военное положение из-за открытого вторжения России, в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5–7–9%" заключили 7654 договора на общую сумму 28,29 млрд грн.

Деньги выдавались на следующие цели:

  • кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 17,08 млрд грн;
  • антикризисные кредиты – 3,26 млрд грн;
  • рефинансирование ранее полученных кредитов – 2,07 млрд грн;
  • инвестиционные цели – 0,23 млрд грн.

"В условиях действия военного положения одним из приоритетов Минфина остается государственная поддержка развития предпринимательства", – подчеркнули в ведомстве.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 579%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил об упрощении условий ведения бизнеса. "Любой бизнес сможет получить кредит под 0%. На время военного положения плюс один месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 млн грн. Чтобы был шире круг бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", – сказал он.

Партнерами программы "Доступные кредиты 5–7–9%" по состоянию на 30 мая являются 42 банка.

Теги: Украина, бизнес, военное положение, кредиты, предприниматели, Доступные кредиты 5-7-9%, Минфин
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