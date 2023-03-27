Украинский бизнес получил еще 1,6 млрд грн по программе льготных кредитов – Минфин

В сумме предприниматели получили 1,6 млрд грн.

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5–7–9%" бизнесмены привлекли от уполномоченных банков 58 821 кредит на общую сумму 185,58 млрд грн.

За период действия военного положения предприниматели и банки заключили 23 999 кредитных договоров на общую сумму 95,96 млрд грн. Больше всего средств было привлечено на антивоенные цели – 56,76 млрд грн. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей было выдано кредитов на 26,54 млрд грн, еще 7,33 млрд грн – это антикризисные займы.

Контекст:

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.