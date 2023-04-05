Часть украинцев – внутренне перемещенных лиц сообщила о задержке выплат на проживание. В Минреинтеграции объяснили, в чем проблема

В Украине зарегистрированы как ВПЛ более 4,86 млн граждан Фото: depositphotos.com (архив)

Об этом проинформировала 5 апреля пресс-служба министерства.

Речь только о тех, кто сменил место регистрации с помощью "Дії", подчеркнули авторы релиза и пояснили: пока вопрос автоматического переназначения помощи на проживание нуждается в доработке.

"Для своевременного получения помощи на проживание ВПЛ следует обратиться в управление социальной защиты населения по новому месту фактического проживания. Органы соцзащиты не должны требовать у ВПЛ оформления повторного заявления на получение помощи. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства. Для этого работники соцзащиты должны отправить запрос на получение электронного дела, предварительно сформированного на основании зарегистрированного заявления от переселенца", – сообщили в Минреинтеграции.

Пособие на проживание будет начислено за все месяцы с момента изменения фактического места жительства лица, уточнили в министерстве.

Ссылаясь на информацию, полученную в Минсоцполитики, ведомство добавило, что вопрос автоматического переназначения помощи на проживание должен быть решен до конца апреля.