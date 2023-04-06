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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине, вероятно, погибли не менее 8 тыс. добровольцев и наемников РФ – СМИ

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По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано около 176 630 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано около 176 630 российских оккупантов
Фото: EPA

Не менее 8 тыс. российских добровольцев, включая наемников, могли погибнуть на войне в Украине. Об этом 6 апреля сообщил российский расследовательский проект "Важные истории" со ссылкой на данные Пенсионного фонда и реестра инвалидов РФ.

Журналисты попробовали определить количество погибших на войне добровольцев, основываясь на опубликованных в РФ открытых данных о выплатах пенсий по потере кормильца.

По данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца получали 1,43 млн человек. Издание сообщает, что это значительно больше, чем в годы до полномасштабного вторжения в Украину.

Как считают журналисты, рост количества получателей может быть связан с последствиями войны: родные погибших наемников и добровольцев оформляли пенсии по потере кормильца.

По подсчетам издания, почти 9 тыс. человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине.

Однако избыточный рост может быть связан и с тем, что пенсию начали получать люди с оккупированных территорий Украины. В то же время анонимный источник издания утверждает, что оформить такую пенсию удалось немногим.

Данные Росстата свидетельствуют, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии. Таким образом, как сообщает издание, почти 9 тыс. избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тыс. погибших добровольцев и наемников.

"Важные истории" подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции, чтобы оформить пенсию.

Кроме того, издание проанализировало данные российского реестра инвалидов, обнаружив, что в июле прошлого года впервые за несколько лет в РФ резко выросло число военных инвалидов.

В частности, с начала полномасштабной войны по февраль 2023 года военную инвалидность смогли оформить более 3 тыс. человек – и это только те, кто прошел бюрократический процесс.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 6 апреля, с 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано около 176 630 российских оккупантов (около 390 за последние сутки).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, война, статистика, военные, добровольцы, вторжение, инвалидность, война России против Украины, выплаты, погибшие
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