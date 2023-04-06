В Украине, вероятно, погибли не менее 8 тыс. добровольцев и наемников РФ – СМИ

Журналисты попробовали определить количество погибших на войне добровольцев, основываясь на опубликованных в РФ открытых данных о выплатах пенсий по потере кормильца.
По данным Пенсионного фонда РФ, по состоянию на 1 января 2023 года пенсию по потере кормильца получали 1,43 млн человек. Издание сообщает, что это значительно больше, чем в годы до полномасштабного вторжения в Украину.
Как считают журналисты, рост количества получателей может быть связан с последствиями войны: родные погибших наемников и добровольцев оформляли пенсии по потере кормильца.
По подсчетам издания, почти 9 тыс. человек могут получать пенсию от ПФР в связи с гибелью их родных в Украине.
Однако избыточный рост может быть связан и с тем, что пенсию начали получать люди с оккупированных территорий Украины. В то же время анонимный источник издания утверждает, что оформить такую пенсию удалось немногим.
Данные Росстата свидетельствуют, что в российских семьях на одного погибшего кормильца приходится 1,1 получателя пенсии. Таким образом, как сообщает издание, почти 9 тыс. избыточных пенсионеров по потере кормильца могут свидетельствовать о 8 тыс. погибших добровольцев и наемников.
"Важные истории" подчеркивают, что реальное количество погибших добровольцев и наемников может быть значительно больше, так как в статистику попали данные только о тех людях, которые смогли пройти все бюрократические инстанции, чтобы оформить пенсию.
Кроме того, издание проанализировало данные российского реестра инвалидов, обнаружив, что в июле прошлого года впервые за несколько лет в РФ резко выросло число военных инвалидов.
В частности, с начала полномасштабной войны по февраль 2023 года военную инвалидность смогли оформить более 3 тыс. человек – и это только те, кто прошел бюрократический процесс.
По данным Генштаба ВСУ на 6 апреля, с 24 февраля 2022 года в Украине было ликвидировано около 176 630 российских оккупантов (около 390 за последние сутки).