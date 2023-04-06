За первые три месяца 2023 года на соцвыплаты из госбюджета направили 117,3 млрд грн

В Минфине сообщили об объеме соцвыплат за первые три месяца 2023 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Об этом проинформировал сайт Министерства финансов 6 апреля.

Согласно релизу, средства направили:

68 млрд грн – на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и на обеспечение дефициту средств Пенсионного фонда;

25,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

17,2 млрд грн – на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

6 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;

0,3 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Замминистра финансов Роман Ермолычев заверил, что государство выполняет социальные гарантии и обеспечивает соцзащиту граждан.

"Средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения", – добавил он.