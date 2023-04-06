ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

За первые три месяца 2023 года на соцвыплаты из госбюджета направили 117,3 млрд грн

В Минфине сообщили об объеме соцвыплат за первые три месяца 2023 года
В Минфине сообщили об объеме соцвыплат за первые три месяца 2023 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В январе – марте 2023 года на социальные выплаты из госбюджета направили 117,3 млрд грн, в том числе 40,7 млрд – в марте.

Об этом проинформировал сайт Министерства финансов 6 апреля. 

Согласно релизу, средства направили: 

  • 68 млрд грн – на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и на обеспечение дефициту средств Пенсионного фонда;
  • 25,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 17,2 млрд грн – на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 6 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;
  • 0,3 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Замминистра финансов Роман Ермолычев заверил, что государство выполняет социальные гарантии и обеспечивает соцзащиту граждан. 

"Средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения", – добавил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: госбюджет, пенсии, льготы, социальные выплаты, субсидии, выплаты, пенсия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
  Что делать, если в апреле желтеет чеснок на огороде. Эксперт назвал препарат для удобрения
Галина ГРИШИНА
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
"Дело движется к разводу". 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака – СМИ
Галина ГРИШИНА
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Представитель бренда Jacquemus рассказал, на самом ли деле гигантские сумки Le Bambino проехались по Парижу. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
  "Порічка". Yaktak и Kola презентовали "саундтрек лета". Видео
Галина ГРИШИНА
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
  "Все, кто обрабатывал этим методом, были довольны". Садоводы рассказали, чем удобрить малину в апреле, чтобы ягоды были крупные и сладкие
Галина ГРИШИНА
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
"Мой образ дня". 35-летняя Никитюк засветила живот на свежем фото
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Кот взобрался на имама во время ночной молитвы. Реакция мусульман попала на видео
Галина ГРИШИНА
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Как легко спасти пересоленный суп. Лайфхак от кулинарных экспертов
Галина ГРИШИНА
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
  "Исповедь сильной женщины". Полякова в наряде, "подчеркивающем ее идеальные пропорции", снялась в клипе на новую песню. Видео
Галина ГРИШИНА
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Суд избрал меру пресечения для Остапа Ступки по делу о ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Галина ГРИШИНА
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Коляденко в день рождения Билык публично обратился к артистке: Самая лучшая. Люблю
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Анатолий Анатолич высказался о Валерии Меладзе, который отдыхал за границей с женой замминистра обороны страны-агрессора РФ
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
Назван ингредиент, который сделает сырники пышными
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
"Это просто феерия вкуса". Как приготовить чебуреки. Рецепт тонкого пузырчатого теста
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
Дорофеева в брюках с низкой посадкой экспрессивно станцевала перед камерой. Она анонсировала тур по США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (126863)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (123872)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (118662)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (107523)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (73409)
6
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (52502)
7
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (52099)
8
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (50781)
 
 
 
 