За первые три месяца 2023 года на соцвыплаты из госбюджета направили 117,3 млрд грн

Об этом проинформировал сайт Министерства финансов 6 апреля.
Согласно релизу, средства направили:
- 68 млрд грн – на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и на обеспечение дефициту средств Пенсионного фонда;
- 25,8 млрд грн – на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
- 17,2 млрд грн – на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
- 6 млрд грн – на социальную защиту детей и семьи;
- 0,3 млрд грн – на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Замминистра финансов Роман Ермолычев заверил, что государство выполняет социальные гарантии и обеспечивает соцзащиту граждан.
"Средства должны поступать вовремя и в полном объеме, а люди должны чувствовать поддержку государства, особенно в период военного положения", – добавил он.