В Мариуполе катастрофически не хватает врачей и лекарств – горсовет

"Мариупольцы в оккупации не могут получить необходимую врачебную помощь. В оккупированном городе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было или уничтожено россиянами, или вывезено", – сказано в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что жители Мариуполя также не могут получить жизненно необходимые лекарства – в частности, мариупольцы пишут об отсутствии инсулина, люди вынуждены искать его у волонтеров.
Кроме того, из-за недостатка медиков в городе почти невозможно попасть на консультацию, добавили в мэрии.
"Также жители жалуются на невыплату больничных и средств беременным. По словам мариупольцев, в течение полугода они неоднократно обращались к оккупационным властям, но в ответ слышат только отговорки. Такой и есть настоящий "русский мир". Когда жизнь и здоровье людей ничего не стоит", – подытожили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.