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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей и лекарств – горсовет

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Мариуполь в оккупации уже более 10 месяцев
Мариуполь в оккупации уже более 10 месяцев
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В оккупированном Мариуполе Донецкой области не хватает врачей и медицинских препаратов, люди не могут получить жизненно необходимые лекарства. Об этом 8 апреля сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Мариупольцы в оккупации не могут получить необходимую врачебную помощь. В оккупированном городе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было или уничтожено россиянами, или вывезено", – сказано в сообщении. 

В горсовете подчеркнули, что жители Мариуполя также не могут получить жизненно необходимые лекарства – в частности, мариупольцы пишут об отсутствии инсулина, люди вынуждены искать его у волонтеров. 

Кроме того, из-за недостатка медиков в городе почти невозможно попасть на консультацию, добавили в мэрии. 

"Также жители жалуются на невыплату больничных и средств беременным. По словам мариупольцев, в течение полугода они неоднократно обращались к оккупационным властям, но в ответ слышат только отговорки. Такой и есть настоящий "русский мир". Когда жизнь и здоровье людей ничего не стоит", – подытожили в горсовете.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.

Теги: медицина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, лекарства, инсулин, война России против Украины, медики, больницы, врачи, больничные
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