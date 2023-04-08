В Мариуполе катастрофически не хватает врачей и лекарств – горсовет

"Мариупольцы в оккупации не могут получить необходимую врачебную помощь. В оккупированном городе катастрофически не хватает врачей и медицинских препаратов. В больницах нет современного оборудования, ведь оно было или уничтожено россиянами, или вывезено", – сказано в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что жители Мариуполя также не могут получить жизненно необходимые лекарства – в частности, мариупольцы пишут об отсутствии инсулина, люди вынуждены искать его у волонтеров.

Кроме того, из-за недостатка медиков в городе почти невозможно попасть на консультацию, добавили в мэрии.

"Также жители жалуются на невыплату больничных и средств беременным. По словам мариупольцев, в течение полугода они неоднократно обращались к оккупационным властям, но в ответ слышат только отговорки. Такой и есть настоящий "русский мир". Когда жизнь и здоровье людей ничего не стоит", – подытожили в горсовете.