В Украине уже восстановили более 200 разрушенных российскими оккупантами медучреждений – Ляшко

Об этом 6 апреля в эфире национального телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Видеозапись опубликована в YouTube канала "Рада".
"Мы уже сегодня восстановили более 200 учреждений за счет разных средств – средств, которые есть у медучреждений… международных партнеров, государственного бюджета, резервного фонда, который выделялся в 2022 году и позволял закрывать незначительные повреждения", – сказал Ляшко.
Глава Минздрава добавил, что в ведомстве также есть отдельный источник – программа Всемирного банка, где уже есть $125 млн для финансирования восстановления медучреждений, поврежденных в результате российской агрессии.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Минздрава на 24 марта, за год войны ракетами и снарядами оккупантов разрушены или повреждены по меньшей мере 978 медучреждений в Украине. Больше всего ущерба медицинской инфраструктуре Россия нанесла на территории четырех областей – Донецкой, Харьковской, Черниговской и Луганской.