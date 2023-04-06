В Украине уже восстановили более 200 разрушенных российскими оккупантами медучреждений – Ляшко

Об этом 6 апреля в эфире национального телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Видеозапись опубликована в YouTube канала "Рада".

"Мы уже сегодня восстановили более 200 учреждений за счет разных средств – средств, которые есть у медучреждений… международных партнеров, государственного бюджета, резервного фонда, который выделялся в 2022 году и позволял закрывать незначительные повреждения", – сказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что в ведомстве также есть отдельный источник – программа Всемирного банка, где уже есть $125 млн для финансирования восстановления медучреждений, поврежденных в результате российской агрессии.