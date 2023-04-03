Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, где лечатся более 200 пациентов – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Более двух десятков окон – без стекла, также поврежден забор вокруг больницы, – сказано в сообщении. – Сейчас в заведении лечатся более 200 пациентов и работают 100 специалистов. К счастью, не было прямого попадания в здание, где находятся люди, поэтому нет пострадавших".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.