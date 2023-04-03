Российские оккупанты 20 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погиб один мирный житель – ОВА

По его словам, в общей сложности противник выпустил по населенным пунктам региона 131 снаряд.

"Город Херсон враг обстрелял один раз. Четыре снаряда попали в жилой квартал города", – отметил глава ОВА.

В результате обстрелов Херсонской области со стороны российских захватчиков один человек погиб.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.