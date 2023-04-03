Российские оккупанты 20 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погиб один мирный житель – ОВА

По его словам, в общей сложности противник выпустил по населенным пунктам региона 131 снаряд.
"Город Херсон враг обстрелял один раз. Четыре снаряда попали в жилой квартал города", – отметил глава ОВА.
В результате обстрелов Херсонской области со стороны российских захватчиков один человек погиб.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.