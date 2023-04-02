Россияне за сутки выпустили по Херсонской области почти 300 снарядов. Погиб один человек, повреждены жилые дома

Противник выпустил 290 снарядов, используя авиацию, "Грады" и артиллерии.

"Город Херсон враг обстрелял шесть раз. 26 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома", – написал Прокудин.

В результате обстрелов погиб один человек, еще два мирных жителя получили ранения.

С деоккупированной территории области за прошедшие сутки были эвакуированы 94 человека, добавил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.