Россияне ночью обстреляли больницу и здание "Укрпошти" в Херсоне

"Разбит главный корпус, повреждена система отопления, в окнах почти не осталось стекол. На месте уже работают сотрудники Херсонской областной аварийно-спасательной службы", – написал глава ОВА.

По его словам, "люди чудом уцелели", обошлось без пострадавших.

Помимо этого, Прокудин сообщил, что прошедшей ночью противник обстрелял здание "Укрпошти".

"Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь херсонцев. Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпошти". Сотрудники не травмированы, но ущерб есть", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.