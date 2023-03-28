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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреляли больницу и здание "Укрпошти" в Херсоне

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В обстрелянной оккупантами больнице повреждена система отопления, в окнах почти не осталось стекол
В обстрелянной оккупантами больнице повреждена система отопления, в окнах почти не осталось стекол
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью из минометов обстреляли больницу в Днепровском районе освобожденного Херсона. Об этом 28 марта в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Разбит главный корпус, повреждена система отопления, в окнах почти не осталось стекол. На месте уже работают сотрудники Херсонской областной аварийно-спасательной службы", – написал глава ОВА.

По его словам, "люди чудом уцелели", обошлось без пострадавших.

Помимо этого, Прокудин сообщил, что прошедшей ночью противник обстрелял здание "Укрпошти".

"Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь херсонцев. Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпошти". Сотрудники не травмированы, но ущерб есть", – подчеркнул глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, обстрелы, война России против Украины, Укрпошта, российские оккупанты, Александр Прокудин
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