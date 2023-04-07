ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут огонь в сторону Запорожья из жилых кварталов Мариуполя – Андрющенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты в Мариуполе перемещают с места на место комплексы ПВО С-300 и запускают ракеты из жилой застройки
Оккупанты в Мариуполе перемещают с места на место комплексы ПВО С-300 и запускают ракеты из жилой застройки
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram (архив)

Во временно оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области российские военные устанавливают зенитные комплексы С-300 в жилой застройке, сообщил 7 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Русня в очередной раз ведет огонь из жилых кварталов. Сегодня днем зафиксировано перемещение систем ПВО "Бук" и С-300 через Кальмиусский район в центр Мариуполя [и] на окраине в направлении поселка Никольское [Донецкой области]", – написал он.

Советник мэра подчеркнул, что вскоре после перемещения техники оккупантов в Центральном и Кальмиусском районах слышали звук мощного взрыва, и в это же время в Никольском был зафиксирован звук пролета ракеты в сторону Запорожской области.

"Складывая вместе, россияне начинают вести огонь в сторону подконтрольной [Украине] территории не просто из-под Мариуполя, но [располагая позиции] вплотную к жилым кварталам. Надеются на обратный прилет? Очередная провокация ради телевизионных жертв?" – написал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.

Теги: Россия, Украина, взрыв, оккупация, Мариуполь, ПВО, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, С-300, взрывы, ракета, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Стилист назвала самую эффектную челку, которая подойдет всем без исключения. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Тина Кароль появилась на публике в трендовой джинсовой юбке-макси почти за 3 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
  Садовод рассказал, как дома приготовить эффективный раствор, чтобы "грибки, мох и лишайники погибли на глазах"
Галина ГРИШИНА
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
  Hozier снял клип на песню о войне Eat Your Young с участием украинской актрисы Сахно. Видео
Галина ГРИШИНА
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Памятник The Beatles в Ливерпуле одели в украинские вышиванки. Фото
Галина ГРИШИНА
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Когда солить и какие специи добавить, чтобы получился "невероятно вкусный" картофель, запеченный в кожуре
Галина ГРИШИНА
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
  Как прошла премьера "Люксембург, Люксембург" Лукича в Близнюках Харьковской области – на родине главных героев ленты. Видео
Галина ГРИШИНА
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
Зачем поливать растения аспирином. Секрет садоводов
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
  "Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео
Галина ГРИШИНА
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Саливанчук снялась в белом кружевном боди в разных позах и рассказала, чего не сделает ради популярности в сети
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Обняла его сзади. Дорофеева показала фото с Кацуриным и рассказала о болезни
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
Названы самые вредные красители для пасхальных яиц
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
"Вкус поразит даже привередливых гурманов!" Салат из пяти простых ингредиентов. Рецепт
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
В мини-юбке и с цветком в волосах. Джамала показала, как выглядела, работая в кафе в Крыму
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления
Галина ГРИШИНА
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
"Как вы думаете, это мой цвет?" Бех-Романчук снялась в облегающем ярком топе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (83267)
2
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала, где и с кем живет сейчас их восьмилетняя дочь (71812)
3
Мишина показала, как принимает душ. Актриса снялась в душевой кабине (52311)
4
Горбунов впервые рассказал, где и с кем живет его бывшая жена (48816)
5
"Вкусно – не то слово". Свекольный салат из простых продуктов, который быстро готовится (46928)
6
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай (46200)
7
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника (41538)
8
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт (37013)
 
 
 
 