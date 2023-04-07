Оккупанты ведут огонь в сторону Запорожья из жилых кварталов Мариуполя – Андрющенко

Оккупанты в Мариуполе перемещают с места на место комплексы ПВО С-300 и запускают ракеты из жилой застройки Скриншот: Андрющенко Time / Telegram (архив)

"Русня в очередной раз ведет огонь из жилых кварталов. Сегодня днем зафиксировано перемещение систем ПВО "Бук" и С-300 через Кальмиусский район в центр Мариуполя [и] на окраине в направлении поселка Никольское [Донецкой области]", – написал он.

Советник мэра подчеркнул, что вскоре после перемещения техники оккупантов в Центральном и Кальмиусском районах слышали звук мощного взрыва, и в это же время в Никольском был зафиксирован звук пролета ракеты в сторону Запорожской области.

"Складывая вместе, россияне начинают вести огонь в сторону подконтрольной [Украине] территории не просто из-под Мариуполя, но [располагая позиции] вплотную к жилым кварталам. Надеются на обратный прилет? Очередная провокация ради телевизионных жертв?" – написал Андрющенко.