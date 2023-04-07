Оккупанты ведут огонь в сторону Запорожья из жилых кварталов Мариуполя – Андрющенко

"Русня в очередной раз ведет огонь из жилых кварталов. Сегодня днем зафиксировано перемещение систем ПВО "Бук" и С-300 через Кальмиусский район в центр Мариуполя [и] на окраине в направлении поселка Никольское [Донецкой области]", – написал он.
Советник мэра подчеркнул, что вскоре после перемещения техники оккупантов в Центральном и Кальмиусском районах слышали звук мощного взрыва, и в это же время в Никольском был зафиксирован звук пролета ракеты в сторону Запорожской области.
"Складывая вместе, россияне начинают вести огонь в сторону подконтрольной [Украине] территории не просто из-под Мариуполя, но [располагая позиции] вплотную к жилым кварталам. Надеются на обратный прилет? Очередная провокация ради телевизионных жертв?" – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев. В марте, сообщал советник мэра, оккупанты изменили тактику перемещения колонн и снова начали накапливать войска в Мариупольском районе.