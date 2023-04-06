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"Они почти не говорят по-русски". Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых "удивляет" – Андрющенко

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Мариуполь наполняется людьми с российским гражданством за счет переселения их из РФ, отметил Андрющенко
Мариуполь наполняется людьми с российским гражданством за счет переселения их из РФ, отметил Андрющенко
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Число граждан Российской Федерации во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет ежедневно. Об этом сообщил 6 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он добавил, что доля мариупольцев с украинским гражданством, соответственно, становится меньше ежедневно даже не из-за принудительной российской паспортизации.

"Если при сталинизме в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они [россияне] почти не говорят по-русски", – написал Андрющенко.

По словам советника мэра, "переселенцев" из РФ уже более 40 тыс. на 80 тыс. мариупольцев.

"Это для таких готовят наши квартиры и дома по процедуре "бесхоза" (жилье, оставшееся без хозяев в результате их гибели или отъезда, права на которое никто не заявляет. – "ГОРДОН"). Один вывод. Русня должна сдохнуть. Вне зависимости от этноса и вероисповедания", – резюмировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

9 марта Бойченко сообщил, что россияне остановили все строительство в Мариуполе в преддверии украинского контрнаступления.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, гражданство, переселенцы, вторжение, жилье, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, квартира, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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