"Они почти не говорят по-русски". Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых "удивляет" – Андрющенко

Мариуполь наполняется людьми с российским гражданством за счет переселения их из РФ, отметил Андрющенко Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Он добавил, что доля мариупольцев с украинским гражданством, соответственно, становится меньше ежедневно даже не из-за принудительной российской паспортизации.

"Если при сталинизме в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они [россияне] почти не говорят по-русски", – написал Андрющенко.

По словам советника мэра, "переселенцев" из РФ уже более 40 тыс. на 80 тыс. мариупольцев.

"Это для таких готовят наши квартиры и дома по процедуре "бесхоза" (жилье, оставшееся без хозяев в результате их гибели или отъезда, права на которое никто не заявляет. – "ГОРДОН"). Один вывод. Русня должна сдохнуть. Вне зависимости от этноса и вероисповедания", – резюмировал Андрющенко.