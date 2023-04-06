"Они почти не говорят по-русски". Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых "удивляет" – Андрющенко

Он добавил, что доля мариупольцев с украинским гражданством, соответственно, становится меньше ежедневно даже не из-за принудительной российской паспортизации.
"Если при сталинизме в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они [россияне] почти не говорят по-русски", – написал Андрющенко.
По словам советника мэра, "переселенцев" из РФ уже более 40 тыс. на 80 тыс. мариупольцев.
"Это для таких готовят наши квартиры и дома по процедуре "бесхоза" (жилье, оставшееся без хозяев в результате их гибели или отъезда, права на которое никто не заявляет. – "ГОРДОН"). Один вывод. Русня должна сдохнуть. Вне зависимости от этноса и вероисповедания", – резюмировал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В июне 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует. В сентябре Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
По данным Андрющенко, в Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
9 марта Бойченко сообщил, что россияне остановили все строительство в Мариуполе в преддверии украинского контрнаступления.