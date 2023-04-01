Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя – советник мэра

"Приморский район Мариуполя. Был. Теперь здесь от привычного Мариуполя ничего не осталось. Однако именно здесь планируют (снова) российское строительство", – написал он.

По словам Андрющенко, уже проведены тендеры на 40 многоэтажек.

"Из-за повышенного риска инвестиций подрядчики будут строить за бюджетные средства России, а вот возвращать их будут через программу ипотеки. Фактически процент пользования российскими деньгами будет составлять менее 1% для бизнес-сообщества окупантов. Почти даром. Очень нужно россиянам замещение людей именно здесь. В нашем мертвом Мариуполе", – добавил советник мэра.