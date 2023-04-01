ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя – советник мэра

Мариуполь находится под оккупацией РФ
Мариуполь находится под оккупацией РФ
Фото: EPA

Российские оккупанты сносят разрушенные дома в Приморском районе оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко 1 апреля.

"Приморский район Мариуполя. Был. Теперь здесь от привычного Мариуполя ничего не осталось. Однако именно здесь планируют (снова) российское строительство", – написал он.

По словам Андрющенко, уже проведены тендеры на 40 многоэтажек.

"Из-за повышенного риска инвестиций подрядчики будут строить за бюджетные средства России, а вот возвращать их будут через программу ипотеки. Фактически процент пользования российскими деньгами будет составлять менее 1% для бизнес-сообщества окупантов. Почти даром. Очень нужно россиянам замещение людей именно здесь. В нашем мертвом Мариуполе", – добавил советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, война России против Украины, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами"
Галина ГРИШИНА
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
  "Остается мягкой даже спустя неделю после выпечки". Рецепт ароматной и нежной заварной паски
Галина ГРИШИНА
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму
Галина ГРИШИНА
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы
Галина ГРИШИНА
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
  Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев
Галина ГРИШИНА
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
41-летняя Брежнева снялась в костюме, скрывающем живот и фигуру. Фото
Галина ГРИШИНА
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
  Вкусный салат из запеченных овощей с пикантным соусом. Простой рецепт и быстрое приготовление
Галина ГРИШИНА
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму
Галина ГРИШИНА
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
"Хочет увидеть короля". В Гамбурге мужчина под дождем забрался на верхушку фонарного столба, чтобы сфотографировать Чарльза III. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина
Галина ГРИШИНА
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Как легко отказаться от сладкого при похудении. Пять советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
Мишина в коротком патье и босиком станцевала перед камерой
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
"Инновационное желе, которое превращается в масло". Селена Гомес выпустила тинт для губ за $20
Галина ГРИШИНА
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
Как сохранить форму ленивых вареников. Лайфхак
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
"Скорая помощь для всех мам". Tarabarova выпустила восемь песен для детей. Аудио
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (127616)
2
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (124288)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (97040)
4
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (90355)
5
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (66809)
6
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (59524)
7
"Инфа – сотка". Каменских и Потап официально разводятся – блогеры (55142)
8
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (49339)
 
 
 
 