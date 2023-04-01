Оккупанты сносят дома в Приморском районе Мариуполя – советник мэра

"Приморский район Мариуполя. Был. Теперь здесь от привычного Мариуполя ничего не осталось. Однако именно здесь планируют (снова) российское строительство", – написал он.
По словам Андрющенко, уже проведены тендеры на 40 многоэтажек.
"Из-за повышенного риска инвестиций подрядчики будут строить за бюджетные средства России, а вот возвращать их будут через программу ипотеки. Фактически процент пользования российскими деньгами будет составлять менее 1% для бизнес-сообщества окупантов. Почти даром. Очень нужно россиянам замещение людей именно здесь. В нашем мертвом Мариуполе", – добавил советник мэра.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал советник мэра города Петр Андрющенко.