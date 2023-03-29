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Украинский фотограф Малолетка стал одним из региональных победителей World Press Photo

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Малолетка стал лауреатом премии за серию снимков из Мариуполя
Малолетка стал лауреатом премии за серию снимков из Мариуполя
Фото: Evgeniy Maloletka / Facebook

Украинский фотожурналист Евгений Малолетка стал одним из победителей регионального этапа премии World Press Photo 2023. Об этом говорится на официальном сайте фотоконкурса.

Региональный этап конкурса появился в 2022 году. Он подразумевает, что в каждом регионе (Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания) определяются победители в четырех номинациях: "Одиночный снимок", "История", "Долгосрочный проект", "Открытый формат".

Лауреаты глобального конкурса будут выбраны из 24 региональных победителей. Их имена и проекты станут известны 20 апреля.

Малолетка получил награду в категории "Европа. История" за фотосерию "Осада Мариуполя". В эту серию вошли 10 снимков из Мариуполя во время российских бомбежек.

На фото, в частности, изображены: пострадавшая от удара по мариупольскому роддому беременная женщина, момент обстрела российским танком жилого дома, российский танк на улице Мариуполя, погибшие в результате российской агрессии дети из Мариуполя. Некоторые фото из серии Малолетка публиковал в своих соцсетях.

https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka/posts/pfbid0pHwKkBpfN9pSKYvx2TNFGDnusEmoxeRTX1dpk5ohrN3E4aEp2jxMRc3VhZaidY2Hl

Среди региональных победителей также оказались еще два проекта, связанных с Украиной. В категории "Европа. Одиночный снимок" выиграла работа греческого фотографа агентства Reuters Алкиса Константинидиса – он заснял украинку Яну Бачек над телом убитого отца после атаки россиян по Харькову.

Кроме того, испанский фотограф и журналист Associated Press Эмилио Моренатти получил поощрительную премию Honorable Mentions за серию снимков пострадавших от российских атак гражданских. Среди героев его фото, в частности, оказалась 11-летняя девочка Яна, потерявшая обе ноги во время атаки на вокзал в Краматорске.

Контекст:

World Press Photo ежегодно проводит выставку победивших работ по всему миру. В 2023 году ее примут более чем 60 городов — от Австралии до Южной Америки.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьков, Австралия, Африка, Азия, Мариуполь, выставка, Краматорск, премия, World Press Photo, Европа, война России против Украины, пострадавшие, фото, Южная Америка, Евгений Малолетка
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