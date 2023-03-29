Украинский фотограф Малолетка стал одним из региональных победителей World Press Photo

Малолетка стал лауреатом премии за серию снимков из Мариуполя Фото: Evgeniy Maloletka / Facebook

Региональный этап конкурса появился в 2022 году. Он подразумевает, что в каждом регионе (Азия, Африка, Европа, Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Океания) определяются победители в четырех номинациях: "Одиночный снимок", "История", "Долгосрочный проект", "Открытый формат".

Лауреаты глобального конкурса будут выбраны из 24 региональных победителей. Их имена и проекты станут известны 20 апреля.

Малолетка получил награду в категории "Европа. История" за фотосерию "Осада Мариуполя". В эту серию вошли 10 снимков из Мариуполя во время российских бомбежек.

На фото, в частности, изображены: пострадавшая от удара по мариупольскому роддому беременная женщина, момент обстрела российским танком жилого дома, российский танк на улице Мариуполя, погибшие в результате российской агрессии дети из Мариуполя. Некоторые фото из серии Малолетка публиковал в своих соцсетях.

View this post on Instagram A post shared by Evgeniy Maloletka (@evgenymaloletka)

View this post on Instagram A post shared by Evgeniy Maloletka (@evgenymaloletka)

View this post on Instagram A post shared by Evgeniy Maloletka (@evgenymaloletka)

Среди региональных победителей также оказались еще два проекта, связанных с Украиной. В категории "Европа. Одиночный снимок" выиграла работа греческого фотографа агентства Reuters Алкиса Константинидиса – он заснял украинку Яну Бачек над телом убитого отца после атаки россиян по Харькову.

Кроме того, испанский фотограф и журналист Associated Press Эмилио Моренатти получил поощрительную премию Honorable Mentions за серию снимков пострадавших от российских атак гражданских. Среди героев его фото, в частности, оказалась 11-летняя девочка Яна, потерявшая обе ноги во время атаки на вокзал в Краматорске.