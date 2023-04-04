Оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России

В порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами Фото: cfts.org.ua

"Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России... Также запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в перечень внутренних водных путей РФ", – сказал он.

Центр транспортных стратегий написал, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины, используя мариупольский порт.

Около года назад они захватили Запорожский железорудный комбинат, из которого вывозят руду через порт Мариуполя. Продажей украденной украинской руды занимаются структуры, причастные к ФСБ России, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр.

Также оккупанты продолжают вывозить зерно с временно оккупированных территорий в Сирию. Краденое зерно транспортируют двумя путями: по железной дороге Токмак – Бердянск, где дальше через порт перевозят в сирийский Тартус. Другой путь – вывоз зерна в порт Севастополя в Крыму, откуда его транспортируют дальше также в Тартус, пишет издание.