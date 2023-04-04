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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России

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В порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами
В порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами
Фото: cfts.org.ua

Российские оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России. Также страна-агрессор планирует включение судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей РФ. Об этом сообщил министр транспорта страны-оккупанта Виталий Савельев, пишет российское издание "Новые известия".

"Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России... Также запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в перечень внутренних водных путей РФ", – сказал он.

Центр транспортных стратегий написал, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины, используя мариупольский порт.

Около года назад они захватили Запорожский железорудный комбинат, из которого вывозят руду через порт Мариуполя. Продажей украденной украинской руды занимаются структуры, причастные к ФСБ России, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр.

Также оккупанты продолжают вывозить зерно с временно оккупированных территорий в Сирию. Краденое зерно транспортируют двумя путями: по железной дороге Токмак – Бердянск, где дальше через порт перевозят в сирийский Тартус. Другой путь – вывоз зерна в порт Севастополя в Крыму, откуда его транспортируют дальше также в Тартус, пишет издание.

Контекст:

О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко: он заявил 23 марта в Telegram, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами. Также Андрющенко отметил, что в марте в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам" и способно вместить 400 человек. По информации советника мэра, судно пришло из Ростова.

Группа морских экспертов Bosphorus Observer заявила, что Россия использует корабли-контейнеровозы для того, чтобы перевозить оружие из Сирии через Босфор вопреки международному запрету. Таким образом, Россия контролирует Черное море и может перевозить любое вооружение, в то время как морское судоходство Украины остается заблокированным.

Теги: Россия, транспорт, Мариуполь, порт, судоходство
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