Оккупанты включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России

"Порты Мариуполь и Бердянск включены в реестр морских портов России... Также запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в перечень внутренних водных путей РФ", – сказал он.
Центр транспортных стратегий написал, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины, используя мариупольский порт.
Около года назад они захватили Запорожский железорудный комбинат, из которого вывозят руду через порт Мариуполя. Продажей украденной украинской руды занимаются структуры, причастные к ФСБ России, под патронатом которых происходит разграбление украинских недр.
Также оккупанты продолжают вывозить зерно с временно оккупированных территорий в Сирию. Краденое зерно транспортируют двумя путями: по железной дороге Токмак – Бердянск, где дальше через порт перевозят в сирийский Тартус. Другой путь – вывоз зерна в порт Севастополя в Крыму, откуда его транспортируют дальше также в Тартус, пишет издание.
О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко: он заявил 23 марта в Telegram, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами. Также Андрющенко отметил, что в марте в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам" и способно вместить 400 человек. По информации советника мэра, судно пришло из Ростова.
Группа морских экспертов Bosphorus Observer заявила, что Россия использует корабли-контейнеровозы для того, чтобы перевозить оружие из Сирии через Босфор вопреки международному запрету. Таким образом, Россия контролирует Черное море и может перевозить любое вооружение, в то время как морское судоходство Украины остается заблокированным.