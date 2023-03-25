Оккупанты заявили, что возобновили работу мариупольского порта

Мариуполь со второй половины мая 2022 года находится в полной оккупации Фото: EPA (архив)

"Порт официально зарегистрирован, назначен директор и есть штат. Порт будет работать, он готов к приему контейнеров. Оборудование и подъездные пути готовы к работе", – сказал Бердников каналу оккупантов "Донбасс решает", который опубликовал комментарий в сети "ВКонтакте".

О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мера Мариуполя Петр Андрющенко: он написал 23 марта в Telegram, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами.

Также Андрющенко отметил, что на днях в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам" и способно вместить 400 человек. По информации Андрющенко, судно пришло из Ростова.