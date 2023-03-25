Оккупанты заявили, что возобновили работу мариупольского порта

"Порт официально зарегистрирован, назначен директор и есть штат. Порт будет работать, он готов к приему контейнеров. Оборудование и подъездные пути готовы к работе", – сказал Бердников каналу оккупантов "Донбасс решает", который опубликовал комментарий в сети "ВКонтакте".
О том, что захватчики подготовили порт к работе, сообщал советник законного мера Мариуполя Петр Андрющенко: он написал 23 марта в Telegram, что восстановительные работы закончены и в порт уже начали приходить корабли, в том числе с военными грузами.
Также Андрющенко отметил, что на днях в порт прибыло судно "Калевала". По классу это судно относится к "несамоходным плавучим казармам" и способно вместить 400 человек. По информации Андрющенко, судно пришло из Ростова.
Когда Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей из-за войны в Украине, Россия начала использовать вспомогательные и торговые суда для перевозки военных грузов через проливы. Об этом в начале марта написало издание Naval News, ссылаясь на данные участников группы Bosphorus Observer и эксперта по обороне Йорука Ишика.
Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратилась в Организацию Объединенных Наций (ООН) и к Турции с призывом разблокировать черноморскую "зерновую инициативу" и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. А если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские, отметили авторы обращения.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Андрющенко сообщал 28 января, что на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе захватчики пригнали свои вертолеты.