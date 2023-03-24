Советник мэра Мариуполя показал, как сейчас выглядит разрушенный российскими оккупантами драмтеатр

"Это тот самый случай, когда любой шаг усугубляет ситуацию. Додемонтаж – зло. Восстановление и запуск танцев на костях мариупольцев – зло. Хотя ввиду сознательной политики замены украинского населения на российское, которому будет просто пофигу, решение на восстановление выглядит как логичное. За весь цинизм", – написал он.

Контекст:

16 марта 2022 года после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.