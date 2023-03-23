Семьи защитников "Азовстали" призвали поддержать петицию об учреждении Дня чествования защитников Мариуполя

Автор петиции – жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко.

"Оборона Мариуполя – уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Сотни погибших бойцов отдали самое ценное – свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников своими отчаянными действиями заслуживают этого памятного дня", – говорится в сообщении на странице ассоциации в Telegram.

В пресс-службе напомнили, что, согласно приказу верховного главнокомандующего, с целью сохранения жизни защитников оборона Мариуполя была прекращена 20 мая 2022 года.

"Эта дата должна быть запечатлена в украинской истории в знак вечной благодарности народа Украины участникам одного из самых ожесточенных боев современности – боя за город Мариуполь. Призываем каждого украинца подписать петицию и поддержать нашу инициативу", – заявили в ассоциации.

По состоянию на вечер 23 марта петицию подписали более 1 тыс. человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.