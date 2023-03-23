Семьи защитников "Азовстали" призвали поддержать петицию об учреждении Дня чествования защитников Мариуполя

Автор петиции – жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко.
"Оборона Мариуполя – уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Сотни погибших бойцов отдали самое ценное – свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников своими отчаянными действиями заслуживают этого памятного дня", – говорится в сообщении на странице ассоциации в Telegram.
В пресс-службе напомнили, что, согласно приказу верховного главнокомандующего, с целью сохранения жизни защитников оборона Мариуполя была прекращена 20 мая 2022 года.
"Эта дата должна быть запечатлена в украинской истории в знак вечной благодарности народа Украины участникам одного из самых ожесточенных боев современности – боя за город Мариуполь. Призываем каждого украинца подписать петицию и поддержать нашу инициативу", – заявили в ассоциации.
По состоянию на вечер 23 марта петицию подписали более 1 тыс. человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держали оборону, несмотря на нехватку воды, еды и лекарств. Оккупанты регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.
16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых.
Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.