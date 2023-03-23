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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семьи защитников "Азовстали" призвали поддержать петицию об учреждении Дня чествования защитников Мариуполя

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Завод "Азовсталь" последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные
Фото: EPA

Ассоциация семей защитников "Азовстали" призывает президента Владимира Зеленского учредить 20 мая День чествования защитников Мариуполя Донецкой области. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 23 марта.

Автор петиции – жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко.

"Оборона Мариуполя – уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Сотни погибших бойцов отдали самое ценное – свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников своими отчаянными действиями заслуживают этого памятного дня", – говорится в сообщении на странице ассоциации в Telegram.

В пресс-службе напомнили, что, согласно приказу верховного главнокомандующего, с целью сохранения жизни защитников оборона Мариуполя была прекращена 20 мая 2022 года.

"Эта дата должна быть запечатлена в украинской истории в знак вечной благодарности народа Украины участникам одного из самых ожесточенных боев современности – боя за город Мариуполь. Призываем каждого украинца подписать петицию и поддержать нашу инициативу", – заявили в ассоциации.

По состоянию на вечер 23 марта петицию подписали более 1 тыс. человек. Для рассмотрения президентом она должна набрать не менее 25 тыс. голосов.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держали оборону, несмотря на нехватку воды, еды и лекарств. Оккупанты регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. 

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона, в том числе командир полка "Азов" Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина). По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, петиция, Азовсталь, война России против Украины, Катерина Прокопенко
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