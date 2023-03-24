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КИЕВ

На улицы Киева выйдут трамваи из стали "Азовстали"

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Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями
Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями
Фото: metinvest.media

На улицы Киева готовятся выехать новые трамваи из металла "Азовстали" группы "Метинвест" Рината Ахметова. Компания "Татра-Юг" приобрела сталь на комбинате еще до полномасштабного вторжения. На улицы восемь новых трамваев выходят на маршрут №33, соединяющий Троещину и Дарницу, сообщили 22 марта в пресс-службе "Метинвеста".

Из мариупольского металла выпустили партию трамваев с низким полом, усовершенствованной системой отопления, современной вентиляцией и кондиционированием салона. Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями: внутри есть места с фиксацией инвалидных колясок и детских колясок, пандусы для посадки/высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне и удобно размеченные сидения для беременных, рассказали в пресс-службе.

Металл, выпущенный в Мариуполе до войны, приобрели крупные компании и еще некоторое время будут появляться объекты, изготовленные из стали ММКИ и "Азовстали". На Оболони в Киеве осенью этого года планируют открыть мост-волну, отметили в компании.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая 2022 года с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.

В Украине был реализован проект "Азовсталь. Символ несокрушимости", в рамках которого фандрайзинговая платформа президента Украины United24 и группа "Метинвест" создали две серии браслетов с использованием последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь". Все браслеты были распроданы. Общий тираж стальных символов несокрушимости составил 100 тысяч штук, их купили люди из 44 стран по всему миру. Вся прибыль от продажи браслетов направлена на усиление "Армии дронов" и на создание первого в мире "Флота морских дронов". 

Корпус будущего флагмана Военно-морских сил ВСУ, корвета "Гетман Иван Мазепа", строительство которого завершается в Турции, также сделан из стали, которую еще до полномасштабной войны изготовили на заводах "Азовсталь" и "ММК имени Ильича".

Теги: Киев, Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, металлургия, сталь, трамваи, трамвай
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