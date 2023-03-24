На улицы Киева выйдут трамваи из стали "Азовстали"

Из мариупольского металла выпустили партию трамваев с низким полом, усовершенствованной системой отопления, современной вентиляцией и кондиционированием салона. Трамвай оборудован для маломобильных людей и пассажиров с особыми потребностями: внутри есть места с фиксацией инвалидных колясок и детских колясок, пандусы для посадки/высадки у входа, кнопки выхода на нижнем уровне и удобно размеченные сидения для беременных, рассказали в пресс-службе.

Металл, выпущенный в Мариуполе до войны, приобрели крупные компании и еще некоторое время будут появляться объекты, изготовленные из стали ММКИ и "Азовстали". На Оболони в Киеве осенью этого года планируют открыть мост-волну, отметили в компании.