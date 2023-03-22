С 26 марта метро в Киеве будет работать до 23.00 – КГГА

"В столице будет сокращен комендантский час... Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продлит работу на один час", – сказал он.
По его словам, с 26 марта:
20 марта начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 0.00 до 5.00 ежедневно. Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком.
С 27 марта в столице разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00.