С 26 марта метро в Киеве будет работать до 23.00 – КГГА

Метрополитен Киева будет работать с 6.00 до 23.00 Фото: depositphotos.com

"В столице будет сокращен комендантский час... Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продлит работу на один час", – сказал он.

По его словам, с 26 марта:

наземный транспорт будет работать с 5.30 до 23.30;

метрополитен будет работать с 6.00 до 23.00;

фуникулер будет работать с 7.00 до 22.00.