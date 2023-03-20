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Магазинам в Киеве разрешили продавать алкоголь до 21.00

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В Киеве разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00
В Киеве разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00
Фото: depositphotos.com

В Киеве с 27 марта разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, пишет пресс-служба КГГА.

"Совет обороны города Киева принял решение о продлении временного промежутка, когда можно продавать алкоголь в магазинах и торговых сетях. Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального оборота алкогольной продукции", – отметил Поворозник.

В ведомстве также напомнили, что с 26 марта в Киеве сократится длительность комендантского часа, он буде действовать с 00:00 до 5:00.

Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа, то есть будут работать на час дольше.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: КГГА, бизнес, алкоголь, Николай Поворозник, продажа
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