Магазинам в Киеве разрешили продавать алкоголь до 21.00

В Киеве разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11.00 до 21.00 Фото: depositphotos.com

"Совет обороны города Киева принял решение о продлении временного промежутка, когда можно продавать алкоголь в магазинах и торговых сетях. Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, предотвращению нелегального оборота алкогольной продукции", – отметил Поворозник.

В ведомстве также напомнили, что с 26 марта в Киеве сократится длительность комендантского часа, он буде действовать с 00:00 до 5:00.

Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа, то есть будут работать на час дольше.