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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца". Вдова оккупанта Мангушева рассказала о происхождении черепа защитника Мариуполя

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Летом 2022 года Мангушев вышел на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали"
Летом 2022 года Мангушев вышел на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали"
Скриншот: Zа (V)Побѣду / Telegram

Жена погибшего в Украине российского боевика Игоря Мангушева Татьяна Азаревич в интервью российскому RTVI рассказала о происхождении черепа, с которым Мангушев выходил на сцену в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Интервью было опубликовано 21 марта.

Азаревич спросили, череп, с которым выходил на сцену ее муж, был "реальный или театральным реквизитом". 

"Реальный. Мы с Игорем гуляли по "Азовстали". Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди русских военных — это нормальная практика. Украинцы тоже собирают. Потянула – и тут вывалились из формы кости и череп. Игорь сразу побежал в машину за пакетом. Он взял этот череп, жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца", – сказала Азаревич.

По ее словам, выходить с ним на сцену было спонтанным решением Мангушева. 

"Мы пошли на поэтические чтения, и вдруг Игорь загорелся, что должен выступить с черепом. Он побежал в машину, надел перчатки, взял череп. И, собственно, дальше вы все знаете. Я уже тогда поняла, что это закончится каким-то скандалом", – добавила она.

В тот момент оккупант хотел использовать череп как "отсылку к [английскому поэту и драматургу Уильяму] Шекспиру", отметила жена российского оккупанта. Она добавила, что череп им был не нужен, и потом Мангушев его отдал. 

Мангушев известен тем, что летом 2022 года выходил на сцену в оккупированном Мариуполе с черепом, который назвал останками одного из защитников "Азовстали". MK.RU называет Мангушева соратником основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. "Настоящее время" рассказало, что сам боевик называл себя политтехнологом, работавшим на Пригожина. 

Видео его выступления распространяли пропагандистские Telegram-каналы.

Контекст:

8 февраля этого года Мангушев умер. Он получил ранение в голову 4 февраля в оккупированной Кадиевке Луганской области. Согласно заявлениям пропагандистов, в боевика стреляли с близкого расстояния и из короткоствольного оружия.

Украинские журналисты предполагали, что Мангушева ранили кадыровцы.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, боевики, российская пропаганда, Азовсталь, война России против Украины
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