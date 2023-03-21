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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криком "Это все неправда!" во время визита Путина в Мариуполь

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Видео встречи Путина с населением оккупированного Мариуполя подверглось цензуре
Видео встречи Путина с населением оккупированного Мариуполя подверглось цензуре
Фото: EPA

В администрации президента РФ Владимира Путина перемонтировали видео о его встрече с людьми во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. На это 21 марта обратило внимание российское издание "Можем объяснить".

Путин пообщался с жителями микрорайона "Невский", во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ: "Это все неправда! Это напоказ!"

Видео с Путиным было изначально опубликовано на официальном сайте Кремля 19 марта и доступно в оригинальном виде. Однако к 21 марта запись была перемонтирована, и из видео исчез фрагмент с женским криком о "показухе".

"Можем объяснить" в Telegram сообщало, что о показухе жители Мариуполя писали и в городских чатах. По их словам, Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон – "Невский". Это возмутило людей. "Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей, без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями", – возмущались горожане.

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Мариуполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города. 

Американский Институт исследования войны (ISW) назвал встречу Путина с жителями Мариуполя "тщательно срежиссированной" и отметил, что глава страны-оккупанта, вероятно, приезжал в город в целях создания образа "неуязвимого" и якобы вовлеченного в военные действия лидера.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. ISW в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые сегодня сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города сейчас не существует. 

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Бойченко 9 марта 2023 года сообщил, что оккупанты остановили все строительство в Мариуполе, потому что осознают близость украинского контрнаступления.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, цензура, Донецкая область, Кремль, оккупация, Мариуполь, российская пропаганда, видео, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, война России против Украины, визит, российские оккупанты
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