С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криком "Это все неправда!" во время визита Путина в Мариуполь

Путин пообщался с жителями микрорайона "Невский", во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ: "Это все неправда! Это напоказ!"
Видео с Путиным было изначально опубликовано на официальном сайте Кремля 19 марта и доступно в оригинальном виде. Однако к 21 марта запись была перемонтирована, и из видео исчез фрагмент с женским криком о "показухе".
"Можем объяснить" в Telegram сообщало, что о показухе жители Мариуполя писали и в городских чатах. По их словам, Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон – "Невский". Это возмутило людей. "Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей, без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями", – возмущались горожане.
В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Мариуполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.
Американский Институт исследования войны (ISW) назвал встречу Путина с жителями Мариуполя "тщательно срежиссированной" и отметил, что глава страны-оккупанта, вероятно, приезжал в город в целях создания образа "неуязвимого" и якобы вовлеченного в военные действия лидера.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. ISW в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые сегодня сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города сейчас не существует.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Бойченко 9 марта 2023 года сообщил, что оккупанты остановили все строительство в Мариуполе, потому что осознают близость украинского контрнаступления.