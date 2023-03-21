С сайта Кремля удалили фрагмент видео с криком "Это все неправда!" во время визита Путина в Мариуполь

Путин пообщался с жителями микрорайона "Невский", во время этой встречи кто-то издали крикнул президенту РФ: "Это все неправда! Это напоказ!"

Видео с Путиным было изначально опубликовано на официальном сайте Кремля 19 марта и доступно в оригинальном виде. Однако к 21 марта запись была перемонтирована, и из видео исчез фрагмент с женским криком о "показухе".

"Можем объяснить" в Telegram сообщало, что о показухе жители Мариуполя писали и в городских чатах. По их словам, Путин посетил единственный отстроенный городской микрорайон – "Невский". Это возмутило людей. "Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей, без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями", – возмущались горожане.

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Мариуполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериалах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.

Американский Институт исследования войны (ISW) назвал встречу Путина с жителями Мариуполя "тщательно срежиссированной" и отметил, что глава страны-оккупанта, вероятно, приезжал в город в целях создания образа "неуязвимого" и якобы вовлеченного в военные действия лидера.