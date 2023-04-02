Родила под взрывами в 17 лет, чудом спаслась, экскаватор с костями. Интервью Бацман с беженкой из Мариуполя Акимченковой. Видео

В интервью Акимченкова рассказала о:
- своей семье и жизни в Мариуполе до того, как туда вошли русские, начале вторжения;
- том, как люди отреагировали и что делали в первые дни, как снимали деньги из банкоматов, скупали продукты и пытались выехать из города: "Мы с мужем не поверили, подумали, это обычная паника. Мы осознавали, что на нашу землю пришли. Но мы думали, что не дойдет до того, что случилось, что все обойдется";
- последних днях беременности и том, что происходило в роддоме, который 9 марта разбомбили россияне: "Когда рожала, слышала громкие звуки обстрелов. Врач стоял у окна, прислушивался. Я надеялась, если будет что-то лететь, он же мне скажет";
- том, в каких условиях происходили роды, как врачи помогали роженицам и детям, появившимся на свет;
- погибших в результате российских обстрелов жителях Мариуполя;
- том, как с младенцем выбиралась из окруженного города;
- том, что сейчас происходит в Мариуполе;
- том, какой смерти желает президенту РФ Владимиру Путину и многом другом.
После эвакуации из Мариуполя Акимченкова попыталась уехать в Запорожье, но из-за отсутствия документов у ребенка ее не выпустили на территорию, контролируемую Украиной. Девушке пришлось отправиться к отцу в Россию, затем вместе с матерью и ребенком она выехала в Швецию.