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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли по Донецкой области авиационные и ракетные удары, погиб один человек, повреждены жилые дома – ОВА

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом в Telegram 8 апреля сообщил глава областной государственной военной администрации Павел Кириленко.

На донецком направлении зафиксировано два артобстрела Курахово и обстрел Украинска Селидовской общины из "Градов". Ночью россияне вели хаотичный огонь по Авдеевке и нанесли авиаудар по коксохимическому заводу.

"На горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и удару ракетами С-300 – повреждены четыре частных дома, помещения предприятия и газопровод. На территории общины пострадали также Предтечино и Новомарково – есть поврежденные дома. В Торецкой общине поврежден один дом. Известно, что в Бахмуте получили повреждения две многоэтажки и детсад", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины. В Звановской общине под огонь противника попали Звановка, Переездное и Верхнекаменное. Там обошлось без жертв.

Всего за сутки российские захватчики убили одного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения. Также удалось установить информацию о трех граждан, которых россияне убили ранее.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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