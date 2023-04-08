Россияне нанесли по Донецкой области авиационные и ракетные удары, погиб один человек, повреждены жилые дома – ОВА

На донецком направлении зафиксировано два артобстрела Курахово и обстрел Украинска Селидовской общины из "Градов". Ночью россияне вели хаотичный огонь по Авдеевке и нанесли авиаудар по коксохимическому заводу.

"На горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и удару ракетами С-300 – повреждены четыре частных дома, помещения предприятия и газопровод. На территории общины пострадали также Предтечино и Новомарково – есть поврежденные дома. В Торецкой общине поврежден один дом. Известно, что в Бахмуте получили повреждения две многоэтажки и детсад", – написал Кириленко.

На лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины. В Звановской общине под огонь противника попали Звановка, Переездное и Верхнекаменное. Там обошлось без жертв.

Всего за сутки российские захватчики убили одного жителя Донецкой области. Еще один человек получил ранения. Также удалось установить информацию о трех граждан, которых россияне убили ранее.