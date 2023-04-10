Оккупанты в Херсонской области сбросили гранату на лодку с гражданскими, есть пострадавшие – ОВА

"В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами – с беспилотника на нее сброшена разрывная граната", – говорится в сообщении.

Люди, находившиеся в лодке, получили тяжелые ранения. Украинские военные эвакуировали их в больницу.