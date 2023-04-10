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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсон вернули 24 ребенка, вывезенных оккупантами

Дети вернулись домой после того, как их вывезли россияне
Дети вернулись домой после того, как их вывезли россияне
Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

В Херсон вернули 24 ребенка, которых незаконно вывезли российские оккупанты. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram 10 апреля.

Детей встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с детьми и вручил им подарки, в том числе планшеты и ноутбуки, необходимые для онлайн-обучения.

Отмечается, что детей удалось вернуть благодаря волонтерам Благотворительного фонда Save Ukraine. Сами волонтеры рассказывают, что это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже, говорится в сообщении.

Также возвращение детей прокомментировал Прокудин в своем Telegram. Он опубликовал фотографии с детьми возле стеллы "Ворота Херсона".

"Посмотрите в эти счастливые глаза! Еще 24 ребенка из Херсона – наконец-то дома", – написал он и заверил, что все украинцы, незаконно удерживаемые страной-агрессором, вернутся домой.

Контекст:

По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 384 ребенка. 361 ребенка Украина вернула домой.

Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, депортация, дети, российская агрессия, война России против Украины, Александр Прокудин
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