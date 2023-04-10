В Херсон вернули 24 ребенка, вывезенных оккупантами

Дети вернулись домой после того, как их вывезли россияне Фото: Прокудін Олександр - Офіційна сторінка / Telegram

Детей встретил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он пообщался с детьми и вручил им подарки, в том числе планшеты и ноутбуки, необходимые для онлайн-обучения.

Отмечается, что детей удалось вернуть благодаря волонтерам Благотворительного фонда Save Ukraine. Сами волонтеры рассказывают, что это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили детям 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже, говорится в сообщении.

Также возвращение детей прокомментировал Прокудин в своем Telegram. Он опубликовал фотографии с детьми возле стеллы "Ворота Херсона".

"Посмотрите в эти счастливые глаза! Еще 24 ребенка из Херсона – наконец-то дома", – написал он и заверил, что все украинцы, незаконно удерживаемые страной-агрессором, вернутся домой.