Крымчанке сообщили о подозрении в помощи оккупантам депортировать 1 тыс. украинских детей

По данным следствия, после оккупации полуострова подозреваемая зарегистрировала ООО "Туристическое агентство "АТЛАС" в соответствии с законодательством РФ. В 2022 году она заключила контракт с незаконно созданным "Крымским федеральным университетом имени Вернадского", говорится в сообщении.

По условиям договора компания подозреваемой, согласно данным Офиса генпрокурора, предоставила услуги по перевозке несовершеннолетних с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для тысячи детей и 64 сопровождающих. За "работу" она получила из госбюджета РФ более 15 млн руб., сказано в сообщении.

Служба безопасности Украины в Telegram уточняет, что несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября 2022 года под видом добровольной эвакуации. Среди пострадавших – сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке уехать из зоны боевых действий, заявили в СБУ.

Подозреваемая выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму, говорится в сообщении.

Ей инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время женщина скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.