Крымчанке сообщили о подозрении в помощи оккупантам депортировать 1 тыс. украинских детей

По данным следствия, после оккупации полуострова подозреваемая зарегистрировала ООО "Туристическое агентство "АТЛАС" в соответствии с законодательством РФ. В 2022 году она заключила контракт с незаконно созданным "Крымским федеральным университетом имени Вернадского", говорится в сообщении.
По условиям договора компания подозреваемой, согласно данным Офиса генпрокурора, предоставила услуги по перевозке несовершеннолетних с территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей в Крым и обратно для тысячи детей и 64 сопровождающих. За "работу" она получила из госбюджета РФ более 15 млн руб., сказано в сообщении.
Служба безопасности Украины в Telegram уточняет, что несовершеннолетних вывозили в Севастополь в течение сентября-октября 2022 года под видом добровольной эвакуации. Среди пострадавших – сироты и сотни детей, родители которых были незаконно задержаны оккупантами на попытке уехать из зоны боевых действий, заявили в СБУ.
Подозреваемая выделила автобусы и обеспечила дальнейшее размещение депортированных детей на базе социальных объектов в Крыму, говорится в сообщении.
Ей инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время женщина скрывается на временно оккупированной территории юга Украины.
По данным государственного портала "Дети войны", по состоянию на 10 апреля из Украины оккупанты депортировали 19 384 ребенка. 361 ребенка Украина вернула домой.
Детский омбудсмен Украины Дарья Герасимчук заявляла, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.