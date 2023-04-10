Нацполиция Украины запустила приложение с искусственным интеллектом для поиска пропавших детей

Фацевич: Если мы разыщем хоть одного ребенка, воссоединим хотя бы одну семью – это уже маленькая победа Фото: npu.gov.ua

Фацевич презентовал мобильное приложение Reunite Ukraine, разработанное в партнерстве с американской компанией Find My Parent. Она специализируется на поиске людей и восстановлении семей с помощью технологий искусственного интеллекта.

По словам Фацевича, приложение – часть механизма комплексной системы поиска пропавших детей в условиях войны.

"Это универсальный инструмент поиска детей, с которыми потеряна связь, а также воссоединения членов семей, которые были внутренне перемещены, были вынуждены выехать за пределы Украины или незаконно депортированы в РФ, Беларусь или на временно оккупированные территории Украины. Если мы разыщем хоть одного ребенка, воссоединим хотя бы одну семью – это уже маленькая победа. Поэтому это приложение мы будем использовать как еще один инструмент поиска детей, которых война разлучила с родными", – сказал он.

Замглавы Нацполиции отметил, что, по информации Национального информационного бюро, депортировано более 19,5 тыс. украинских детей. По данным разных международных организаций, количество перемещенных детей составляет более половины детского населения страны. Более 2 млн детей переехали в соседние страны как беженцы и около 3 млн детей являются внутренними переселенцами.

Кроме членов семей, в приложении могут зарегистрироваться неравнодушные люди и передать известную им информацию об украинских детях, которые находятся в РФ или на оккупированных территориях и посещают там школы, детсады и т.д.

Фото: npu.gov.ua

Приложение можно бесплатно скачать в App Store или Google Play.

В нем нужно создать профиль, добавив информацию о себе и своей семье, включая того, кого ищут – чем больше, тем лучше. После этого технология искусственного интеллекта Reunite Ukraine сравнит имеющиеся в нем данные. Если информация в разных профилях совпадет, ее проверит полиция.

Люди, данные которых совпадают в приложении и проверены полицией, получат уведомления и смогут обменяться сообщениями.