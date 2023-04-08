Подоляк о россиянах: Я впервые увидел, что представители правящей элиты настолько влюблены в свою пропаганду. Они искренне верят в эти дикие, абсолютно абсурдные мифы

Журналистка попросила его прокомментировать заявление уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о мальчике из Мариуполя, которого она незаконно содержит у себя: тот якобы бегает за ее младшими детьми и кричит "съем москаленка". Журналистка отметила, что не видела ни одного ребенка в Украине, который употреблял бы такое слово.

Russia’s children’s rights commissioner Maria Lvova-Belova complained that her «adopted» Ukrainian child from Mariupol runs after her other children, shouting «I’ll eat you, you little Moskal» because that’s the way Ukrainian children are raised. pic.twitter.com/tuQHWuFzVm — Saint Javelin (@saintjavelin) April 4, 2023

В ответ Подоляк отметил, что Львова-Белова и другие российские чиновники "имеют небольшое отношение к психически здоровой части человечества как таковой".

"Если мы говорим о жесткой пропаганде, которой Россия хорошо пользовалась в начале войны, она нужна, чтобы правящий класс мотивировал или контролировал огромную часть общества. Но я впервые увидел, что представители правящей элиты настолько влюблены в свою пропаганду. Они искренне верят в эти дикие, абсолютно абсурдные мифы", – подчеркнул Подоляк.

Он считает, что в этой ситуации есть и плюсы: в мире слушают подобные заявления "и понимают, что это неадекватные люди".

"Это хорошо, что не мы с вами говорим. Чем больше будут говорить [глава МИД РФ Сергей] Лавров, [спикер Кремля Дмитрий] Песков или сам [президент РФ Владимир] Путин, когда выходит и общается с 17 представителями посольств, рассказывая им неадекватные вещи, и они с удивлением смотрят на него... А это страны не первого плана, и даже они не понимают, что он несет. Это же говорит о том, что они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают", – заявил советник главы ОП.

Он также напомнил, что Путин, согласно публичной информации, не пользуется личным мобильным телефоном, не присутствует в соцсетях и так далее.

"Получает папочку, где прописано, что говорят, кто есть кто, кто плохой и так далее... Понятно, что когда он выходит куда-то говорить, имея только такую информацию, он ведет себя как царь, потому что уверен, что все так думают", – добавил Подоляк.