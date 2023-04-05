"Истерическое медвежье нытье обиженных пропагандистов". Подоляк рассказал, что ждет Россию после вступления Финляндии в НАТО

"Далее – обязательные демилитаризация, денуклеаризация [России], разрушение пророссийского экономического и информационного лобби, самоизоляция и истерическое медвежье нытье обиженных пропагандистов", – написал Подоляк.

Стрімкий вступ Фінляндії в #НАТО остаточно обнуляє роль Рф як глобального політичного гравця… Далі – обов'язкові демілітаризація, денуклеаризація, руйнація проросійського економічного та інформаційного лобі, самоізоляція та істеричне ведмеже ниття скривджених пропагандистів…

В свою очередь, в МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе. Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.

Контекст:

Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент страны Саули Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Финляндия решила вступать в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.