Министр обороны Великобритании: Пусть Финляндия станет уроком для Путина

По его словам, Хельсинки "свободны выбирать себе союзы", и это "дело граждан и только граждан".

"Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена, и я хочу приветствовать эту страну в организации", – сказал он.

В своем заявлении он также упомянул Россию, граница которой со странами блока теперь увеличится на 1200 км.

"Пусть Финляндия станет уроком для президента [страны-агрессора Владимира] Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле", – отметил британский министр обороны.

Президент Владимир Зеленский также поздравил Финляндию со вступлением в НАТО, подчеркнув, что Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе на фоне российской агрессии.

"Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", – также сказал он.

Сегодня же пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО "посягательством на безопасность и национальные интересы РФ". В Кремле считают, что это очередное "обострение ситуации".