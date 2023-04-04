Министр обороны Великобритании: Пусть Финляндия станет уроком для Путина

"Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена, и я хочу приветствовать эту страну в организации", – сказал он.
В своем заявлении он также упомянул Россию, граница которой со странами блока теперь увеличится на 1200 км.
"Пусть Финляндия станет уроком для президента [страны-агрессора Владимира] Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле", – отметил британский министр обороны.
Президент Владимир Зеленский также поздравил Финляндию со вступлением в НАТО, подчеркнув, что Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе на фоне российской агрессии.
"Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", – также сказал он.
Сегодня же пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО "посягательством на безопасность и национальные интересы РФ". В Кремле считают, что это очередное "обострение ситуации".
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля. В Брюсселе прошла официальна церемония ее принятия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал президента Финляндии Саули Нийнисте в штаб-квартире НАТО на церемонии поднятия флага в честь вступления страны в Альянс.
В МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе. Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.