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Министр обороны Великобритании: Пусть Финляндия станет уроком для Путина

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Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле Уоллес
Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле – Уоллес
Фото: ЕРА

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал официальное принятие Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом 4 апреля сообщает Sky News.

По его словам, Хельсинки "свободны выбирать себе союзы", и это "дело граждан и только граждан".

"Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена, и я хочу приветствовать эту страну в организации", – сказал он.

В своем заявлении он также упомянул Россию, граница которой со странами блока теперь увеличится на 1200 км.

"Пусть Финляндия станет уроком для президента [страны-агрессора Владимира] Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле", – отметил британский министр обороны.

Президент Владимир Зеленский также поздравил Финляндию со вступлением в НАТО, подчеркнув, что Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе на фоне российской агрессии.

"Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели", – также сказал он.

Сегодня же пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО "посягательством на безопасность и национальные интересы РФ". В Кремле считают, что это очередное "обострение ситуации".

Контекст:

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля. В Брюсселе прошла официальна церемония ее принятия.  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал президента Финляндии Саули Нийнисте в штаб-квартире НАТО на церемонии поднятия флага в честь вступления страны в Альянс.

В МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе. Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Великобритания, Финляндия, Владимир Зеленский, Бен Уоллес
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