В Брюсселе завершилась официальная церемония принятия Финляндии в НАТО

"Мы приветствуем Финляндию в Альянсе!", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал на хранение документ о присоединении Финляндии правительству США, которое представлял государственный секретарь Энтони Блинкен.
Затем генеральный секретарь приветствовал президента Финляндии Саули Нийнисте в штаб-квартире НАТО на церемонии поднятия флага в честь вступления страны в Альянс.
"Вступление в НАТО – это хорошо для Финляндии, это хорошо для безопасности Северной Европы и это хорошо для НАТО в целом", – добавил Столтенберг.
Генеральный секретарь также отметил, что вступление Финляндии показывает миру, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось "захлопнуть дверь НАТО".
"Вместо того, чтобы сделать НАТО меньше, он добился обратного: НАТО стало больше, и наша дверь остается твердо открытой", – сказал он.
В присутствии Нийнисте, Хаависто, министра обороны Антти Кайкконена, министров иностранных дел всех стран-членов НАТО и приглашенной Швеции были исполнены гимн Финляндии и гимн НАТО, а также впервые поднят флаг Финляндии у штаб-квартиры НАТО.
Также одновременные церемонии поднятия флага состоялись в оперативном штабе союзного командования в Монсе (Бельгия) и в штабе трансформации союзного командования в Норфолке, штат Вирджиния (США).
Thirty-one flags flying together as a symbol of our unity and solidarity.#Finland is safer and #NATO is stronger with Finland as an Ally— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 4, 2023
Welcome to our Alliance * pic.twitter.com/eJh5G6PK0o
Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте.
Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".
После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей".
18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.
Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.