В Брюсселе завершилась официальная церемония принятия Финляндии в НАТО

"Мы приветствуем Финляндию в Альянсе!", – сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто передал на хранение документ о присоединении Финляндии правительству США, которое представлял государственный секретарь Энтони Блинкен.

Затем генеральный секретарь приветствовал президента Финляндии Саули Нийнисте в штаб-квартире НАТО на церемонии поднятия флага в честь вступления страны в Альянс.

"Вступление в НАТО – это хорошо для Финляндии, это хорошо для безопасности Северной Европы и это хорошо для НАТО в целом", – добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь также отметил, что вступление Финляндии показывает миру, что президенту РФ Владимиру Путину не удалось "захлопнуть дверь НАТО".

"Вместо того, чтобы сделать НАТО меньше, он добился обратного: НАТО стало больше, и наша дверь остается твердо открытой", – сказал он.

В присутствии Нийнисте, Хаависто, министра обороны Антти Кайкконена, министров иностранных дел всех стран-членов НАТО и приглашенной Швеции были исполнены гимн Финляндии и гимн НАТО, а также впервые поднят флаг Финляндии у штаб-квартиры НАТО.

Также одновременные церемонии поднятия флага состоялись в оперативном штабе союзного командования в Монсе (Бельгия) и в штабе трансформации союзного командования в Норфолке, штат Вирджиния (США).