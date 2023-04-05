Зеленский: Российская агрессия доказывает, что надежными могут быть только коллективные превентивные гарантии

"Сегодня произошло историческое событие для нашего региона, для всей Европы, всего евроатлантического сообщества. Финляндия становится 31-м членом НАТО. Альянс крепнет на восточном фланге", – сказал он.

Президент Украины поздравил Финляндию "с надежной гарантией безопасности – коллективной гарантией".

"Российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные гарантии, только превентивные гарантии могут быть надежными. Именно об этом мы всегда говорили. Говорили и о скорости – скорость решений в сфере безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур", – заявил Зеленский.

Он считает, что саммит НАТО, который должен состояться в июле в Вильнюсе (Литва), "заслуживает быть достаточно амбициозным".

"Чем амбициознее тот, кто бережет свободу, тем меньше возможностей для агрессии у того, кто хочет зла. Будет день, когда и для нашей страны безопасность будет гарантирована", – подчеркнул Зеленский.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля. В Брюсселе прошла официальна церемония ее принятия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал президента Финляндии Саули Нийнисте в штаб-квартире НАТО на церемонии поднятия флага в честь вступления страны в Альянс.

В МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе. Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.