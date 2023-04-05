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Глава Пентагона в апреле приедет в Швецию по делам ее вступления в НАТО – минобороны США

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За год полномасштабной войны в Украине НАТО стал сплоченным и решительным больше, чем когда-либо Остин
За год полномасштабной войны в Украине НАТО стал сплоченным и решительным больше, чем когда-либо – Остин
Фото: ЕРА

Министр обороны США Ллойд Остин в апреле совершит поездку в Швецию для обсуждения вступления страны в НАТО. Об этом говорится в заявлении Пентагона, опубликованном 4 апреля.

Остин заявил, что "с нетерпением ждет скорейшего вступления Швеции в Альянс" вслед за Финляндией", которая вчера официально была принята в состав блока.

"В конце этого месяца я поеду в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы по ее вступлению в НАТО", – заявил глава минобороны США

Он отметил, что за год "жестокой и неспровоцированной войны" президента страны-агрессора России Владимира Путина против Украины НАТО стал "более сплоченным и решительным, чем когда-либо".

"Война Путина – не результат расширения НАТО, а причина расширения НАТО. И США полны решимости поддерживать храбрых защитников Украины столько, сколько потребуется", – добавил он.

В этот исторический день я присоединяюсь ко всем нашим союзникам и приветствую Финляндию в НАТО. Вместе мы продолжим неотложную и жизненно важную работу Североатлантического союза по поддержке сил свободы, защите каждого сантиметра территории НАТО и построению более безопасного мира.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

29 июня 2022 года Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

1 марта Финляндия также одобрила законопроект о вступлении в НАТО.

Для того, чтобы Швеция стала членом НАТО, еще Турция и Венгрия должны ратифицировать ее заявку. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, НАТО, Швеция, Финляндия, война России против Украины, визит, Ллойд Остин
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