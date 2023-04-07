В Кропивницком ликвидировали российскую ботоферму с 3 тыс. фейковых аккаунтов – СБУ

Во время обыска у фигуранта обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для противоправной деятельности Фото: Служба безпеки України / Telegram

"В результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения. Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через DarkNet. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра. Средняя стоимость одного бота – 200 грн", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать за 0,5 млн грн. Основными его клиентами были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты.

"Боты нужны были агрессору для разгона дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений сил обороны. Таким образом, враг пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в разных регионах Украины в условиях войны", – подчеркнули в СБУ.

Во время обыска в съемной квартире фигуранта была обнаружена компьютерная техника, специализированное оборудование и 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал для противоправной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.