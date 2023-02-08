СБУ разоблачила в Запорожье ботоферму, которая призывала донатить оккупантам и уклоняться от мобилизации

Ботоферма занималась дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации Фото: ssu.gov.ua

Также боты, по данным СБУ, занимались дискредитацией командования Сил обороны и подстрекали украинских граждан уклоняться от мобилизации.

В качестве первоисточника для распространения своего контента использовался Telegram-канал российского пропагандиста Владимира Рогова, который представляет оккупационную администрацию Мелитополя Запорожской области.

Уже в самом начале своей деятельности ботоферма насчитывала почти 2 тыс. фейковых аккаунтов, которые распространяли пророссийские нарративы якобы от имени местных жителей.

В дальнейшем вражеский "центр" должен был стать "ударной силой" в проведении масштабных информационных диверсий агрессора в прифронтовых районах области, подчеркивают в СБУ.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал местный специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. Компьютерную технику он разместил в одном из арендованных офисных помещений в центре города. Оборудование, которое использовал подозреваемый, позволяло ежедневно регистрировать новые анонимные учетные записи в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

Правоохранители ведут расследование по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров).