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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ ликвидировала ботоферму, которая ежедневно создавала более 500 аккаунтов для пропаганды Кремля

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СБУ разоблачила пять организаторов ботофермы
СБУ разоблачила пять организаторов ботофермы
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины заблокировала ботоферму, которая работала в пользу спецслужб России. Об этом пресс-служба СБУ сообщила 11 ноября в Telegram.

Также СБУ разоблачила в Киеве и Винницкой области пять организаторов ботофермы, которые проводили, как заявили в службе, информационные диверсии против Украины. Оборудование ботофермы позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

"Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве. Прежде всего злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию России. Подобные "вбросы" подавали от имени "обычных" граждан, якобы проживающих в Украине, в частности во временно оккупированных ее районах",  говорится в сообщении.

Следствие отметило, что ботоферму организовали четыре жителя Винницкой области, а технологическим обеспечением занимался киевлянин. Основными "клиентами", по информации СБУ, были представители спецслужб России, которые использовали "ботов" для навязывания своей идеологии и распространения лжи о войне в Украине.

В службе заявили, что за каждого бота организаторы получали плату через электронные переводы, проходившие через платежные системы РФ.

На данный момент продолжается следствие в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Россия, интернет, СБУ, Украина, война, Кремль, пропаганда, следствие, диверсия, технологии, соцсети, спецслужбы, война России против Украины, безопасность, Служба безопасности Украины, дезинформация
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