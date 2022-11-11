СБУ ликвидировала ботоферму, которая ежедневно создавала более 500 аккаунтов для пропаганды Кремля

Также СБУ разоблачила в Киеве и Винницкой области пять организаторов ботофермы, которые проводили, как заявили в службе, информационные диверсии против Украины. Оборудование ботофермы позволяло ежедневно регистрировать более 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

"Именно эти фейковые аккаунты использовали для распространения кремлевской пропаганды в интернет-пространстве. Прежде всего злоумышленники массово распространяли дезинформацию о ситуации на фронте, а также оправдывали вооруженную агрессию России. Подобные "вбросы" подавали от имени "обычных" граждан, якобы проживающих в Украине, в частности во временно оккупированных ее районах", – говорится в сообщении.

Следствие отметило, что ботоферму организовали четыре жителя Винницкой области, а технологическим обеспечением занимался киевлянин. Основными "клиентами", по информации СБУ, были представители спецслужб России, которые использовали "ботов" для навязывания своей идеологии и распространения лжи о войне в Украине.

В службе заявили, что за каждого бота организаторы получали плату через электронные переводы, проходившие через платежные системы РФ.

На данный момент продолжается следствие в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.