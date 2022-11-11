СБУ сообщила о подозрении гражданину России, который готовил госпереворот в Украине

В СБУ сообщили, что помешали планам Кремля по созданию "народных республик" еще весной 2022 года, когда были задержали руководители вышеуказанных организаций.

Службе удалось выйти на "идеолога в комбинации переворота" из РФ, который был связан со спецслужбами России и координировался представителями администрации президента РФ. По информации СБУ, он является основателем структур в России, которые поддерживают идею восстановления СССР в составе трех государств – Украины, России и Беларуси.

"После Революции достоинства и начала российской агрессии работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Українським вибором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.

СБУ подозревают россиянина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины (сговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти).