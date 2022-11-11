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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении гражданину России, который готовил госпереворот в Украине

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СБУ помешали планам Кремля по созданию "народных республик" весной 2022 года
СБУ помешали планам Кремля по созданию "народных республик" весной 2022 года
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении россиянину, который планировал использовать общественные организации, которые в свою очередь должны были спровоцировать беспорядки в западных областях Украины. Это должно было привести к созданию "народных республик" в регионе, сообщила 11 ноября пресс-служба СБУ в Telegram.

В СБУ сообщили, что помешали планам Кремля по созданию "народных республик" еще весной 2022 года, когда были задержали руководители вышеуказанных организаций.

Службе удалось выйти на "идеолога в комбинации переворота" из РФ, который был связан со спецслужбами России и координировался представителями администрации президента РФ. По информации СБУ, он является основателем структур в России, которые поддерживают идею восстановления СССР в составе трех государств  Украины, России и Беларуси.

"После Революции достоинства и начала российской агрессии работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Українським вибором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", – говорится в сообщении.

СБУ подозревают россиянина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины (сговор с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

Украинские военные уничтожили, по данным Генштаба ВСУ, около 79 400 российских оккупантов. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 710 российских захватчиков.

Теги: Россия, СБУ, Украина, СССР, война, захват, беспорядки, преступление, спецслужбы, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, россияне
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