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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины – СБУ

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СБУ задержала организатора и ключевых лиц преступной схемы в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях
СБУ задержала организатора и ключевых лиц преступной схемы в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Кремль с лета 2021 года планировал создание "народных республик" в западных областях Украины. Об этом рассказал один из участников группировки, которая получила такое задание, решивший сотрудничать со следствием, сообщил 12 апреля в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины.

На мужчину вышел агент российской разведки, который был организатором схемы. В планы РФ входило создание "народовластия" в Украине. В случае неудачи и сопротивления ее власти рассматривался силовой сценарий. Для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков.

"Желательно, чтобы это были люди из числа бывших военнослужащих. Особенно тех, кто воевал в АТО", – рассказал мужчина.

Он должен был найти 500 добровольцев и обеспечить их оружием.

"Воплощение плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее участники задержаны в начале марта. Спецслужба задержала организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях", – отметили в релизе.

Один из фигурантов признал свою вину и дал показания на организатора. Производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/479800360547200/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СБУ, Украина, добровольцы, боевики, вторжение
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