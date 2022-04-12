Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины – СБУ

СБУ задержала организатора и ключевых лиц преступной схемы в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Фото: Служба безпеки України / Facebook

На мужчину вышел агент российской разведки, который был организатором схемы. В планы РФ входило создание "народовластия" в Украине. В случае неудачи и сопротивления ее власти рассматривался силовой сценарий. Для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков.

"Желательно, чтобы это были люди из числа бывших военнослужащих. Особенно тех, кто воевал в АТО", – рассказал мужчина.

Он должен был найти 500 добровольцев и обеспечить их оружием.

"Воплощение плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее участники задержаны в начале марта. Спецслужба задержала организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях", – отметили в релизе.

Один из фигурантов признал свою вину и дал показания на организатора. Производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

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